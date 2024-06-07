Плата за рыболовные участки может привести к банкротству рыбаков — сенатор Борис Невзоров

Напомним, что 2028 году большинство рыболовных участков, на которых ведётся промысел лососей, будут заново закреплены за предприятиями на долгосрочный период. Рыбацкие регионы при поддержке Совета Федерации и лично его председателя Валентины Матвиенко не допустили выставления участков на аукцион. В результате совместных усилий был принят закон, по которому добросовестные рыбаки смогут продлить свои договоры без аукциона. При этом они должны будут внести плату в бюджет.



Размер платы обсуждался на расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, в котором принял участие сенатор от Камчатского края Борис Невзоров.



Обращаясь к присутствовавшим на заседании представителям Министерства сельского хозяйства РФ и Федерального агентства по рыболовству, Борис Невзоров отметил, что предлагаемый в проектах нормативных актов размер платы за заключение договора приведёт к банкротству большинства рыбопромышленных предприятий.



Так, планируется единовременно получить за заключение договора с каждого предприятия среднегодовую за последние 4 года сумму выплат за пользование водными биоресурсами, помноженную на 20 – количество лет, предусмотренных договором.



«Рыбаки обратились в ведомственный институт минфина с просьбой сделать расчёты по предложению министерства сельского хозяйства по внесению единовременной 100-процентной среднегодовой платы за продление права пользования рыболовным участком, умноженную на 20 лет. Так вот по тем расчётам, которые они сделали и довели до рыбаков, многие предприятия обанкротятся, они не смогут выкупить право на продление договоров на участки», – подчеркнул Борис Невзоров.



Сенаторы считают, что готовящееся постановление правительства о плате за договоры пользования участками должно предусматривать механизмы защиты рыбаков, а не их разорения.

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https://rybak-kamchatky.ru/news/4740-boris-nevzoro...