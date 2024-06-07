Ирина Яровая твёрдо стоит на позиции, что сбережение народа – это главный приоритет развития страны.



«Вся логика построения государственных решений на уровне профильного министерства, на уровне всех министерств, все технологии направлены в эту одну точку роста – роста человека», — заявила заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, выступая на секции «Развитие технологий в здравоохранении: на пути к здоровой жизни» в рамках ПМЭФ-2024.



Ирина Яровая предложила сделать диспансеризацию не формальной процедурой, а реальной технологией сбережения здоровья с конкретным набором оценки состояния здоровья и персональными рекомендациями по ее итогам, а также, изменить подход к возможностям использования справки о состоянии здоровья по результатам диспансеризации.



«Сбережения здоровья - когда человек здоров, когда ребёнок здоров, то есть это те вложения, которые позволят сохранить счастливую, долгую жизнь. Не работу на фармкомпании, а возможность полноценного долголетия. Диспансеризация в России - это уникальная технология, подобной ей нет нигде в мире. И государство это финансирует. Другое дело, насколько мы качественно это используем. Предлагаю технологизировать диспансеризацию с точки зрения того, что диспансеризация должна завершаться серьезными, практическими, индивидуальными рекомендациями по сбережению здоровья. Не менее важно замотивировать пациента к тому, чтобы он тоже рассматривал это не как формальную процедуру, за которую дают ещё выходной, а чтобы он понимал, что это ему полезно, что с ним серьёзно работают», — сказала Ирина Яровая.



Вице-спикер ГД подчеркнула, что необходимо изменить подход к возможностям использования справки о состоянии здоровья по результатам диспансеризации, она должна давать человеку возможность многократного использования в течение всего срока действия, в том числе в электронном виде через систему государственных услуг.



«Справки, которые люди ходят получают потом в множественном варианте для каких-то жизненных случаев. Если мы заведем это в технологию единого документа, востребуемого через госуслуги в бесплатном режиме, по нужному человеку поводу, это уже появится технология. Здесь необходима технология мотивации дополнительно, но это и технология ответственности врача. Если эта справка может быть востребована в течение года, когда она действует, значит врач берёт на себя безусловную ответственность за все выводы, связанные с состоянием здоровья человека», — сказала Яровая.



«Самое серьёзное и самое ответственное для нас направление – это сбережение здоровья деток. Детский сад и школы – это уникальные социальные институты, где у государства есть возможность сопровождать ребёнка наиболее благоприятно. И у нас должны быть специалисты, которые, сопровождая детей, сохраняют, сберегают здоровье, и дети не выходят потом после школы с заболеванием органов пищеварения, органов зрения, осанки, опорно-двигательного аппарата и так далее. Сегодня нужно это технологизировать, чтобы это был универсальный подход, обеспечивающий безусловное качество»,— убеждена вице-спикер ГД.



Крайне Важным Ирина Яровая назвала вопрос технологизации помощи людям, имеющим серьезные заболевания.



«Человек, имея, к сожалению, серьёзные заболевания, вынужден соприкасаться с какими-то усложнёнными процедурами, создающими такие обременения, что гражданин вынужден ещё больше испытывать сложности для себя. Необходимо цифровизацию переложить на алгоритм понятных и простых решений»,— считает парламентарий.



Отдельно Ирина Яровая остановилась на теме женского здоровья. «Сбережение здоровья женщин - это отдельная большая тема. Если мы всерьёз говорим о том, что мы хотим, чтобы были многодетные семьи, здоровые детки, то на вопрос сбережения здоровья женщины должно быть обращено особое внимание», — заключила Ирина Яровая.