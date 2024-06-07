Первый день работы камчатской делегации на ПМЭФ-2024 выдался насыщенным

Развитию возобновляемой энергетике в Камчатском крае было посвящено одно из подписанных соглашений на ПМЭФ-2024. Оно было подписано между АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», правительством региона и ООО «Группой ЭНЭЛТ». Соглашение подразумевает производство электроэнергии на базе солнца и ветра.



«Компания “Энелт” хорошо зарекомендовала себя на Дальнем Востоке. У них уже реализовано 10 экологичных проектов в Республике Саха (Якутия) и теперь в Камчатском крае также будет реализован проект стоимостью почти 10 млрд рублей. Стороны договорились о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов по модернизации неэффективной дизельной генерации на территории Камчатского края на основе внедрения автономных гибридных энергетических установок, в том числе в рамках пилотного проекта по использованию бизнес-модели договора купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов, включающие в себя условия энергосервисного договора», — рассказала Юлия Морозова.



Владимир Солодов рассказал, что характерной особенностью Камчатского края является отсутствие централизованной энергетической инфраструктуры и высокая стоимость энергоноссителей и их доставки.



«В зоне нашей ответственности 46 населённых пунктов, где проживает более 30 тыс. чел, в том числе коренные и малочисленные народы Севера, расположены в удалённых и труднодоступных территориях и обеспечены электрической и тепловой энергией за счет локальных источников. Совокупная мощность электростанций составляет 162 МВт, котельных 337 Гкал/ч со средним износом более 70%, при этом основным видом топлива является дизель. Совокупный объем субсидирования локальной энергетики составляет более 5 млрд руб. в год, который большей частью компенсируется за счет регионального бюджета. Поэтому мы максимально заинтересованы в переходе на современные, эффективные и экологичные технологии локального энергоснабжения, особенно с привлечением частных инвестиций, и при поддержке КРДВ готовы выступать пилотным регионом для реализации новых бизнес-моделей в этой сфере и сотрудничать с компаниями-лидерами в сфере автономной энергетики, к которым относится “Группа ЭНЭЛТ”» — отметил Владимир Солодов.



Соглашение о сотрудничестве в сфере финансов было подписано и с АО «Альфа-банк». Компания активно участвует в социальных проектах, таких как «Берингия», «Елизовская осень», поддерживает различные тематические мероприятия региона.



«Альфа-банк заключил соглашение с нашим Гарантийным фондом и уже обеспечил около 200 млн рублей в качестве гарантий представителям малого предпринимательства, когда они обращаются за кредитами и это является реальной поддержкой для них. Банк готов выходить на интересные кредитные предложения для среднего бизнеса и нашего вуза - КамГУ им Витуса Беринга», — рассказала Юлия Морозова.



Напомним, делегация Камчатского края во главе с главой субъекта Владимиром Солодовым начала работу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-24). Самая главная задача участия региона в ПМЭФ-24 — налаживание деловых контактов и привлечение инвесторов в край.