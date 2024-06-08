Образовательная программа «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток» — с 28 по 30 июня на Камчатке

Уникальная образовательная программа «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток» создана базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Модуль программы откроется 28 июня и будет работать до 30 июня на площадке КамГУ имени Витуса Беринга.



«Для меня очень важно, что будут участницы с Камчатки, я буду следить за ними. И конечно, большая честь, что итоговый модуль пройдёт на Камчатке. Где, как не у нас, можно прочувствовать силу земли, те вызовы, которые перед нами стоят, и те возможности, которые сейчас у нас есть. Потому я хочу поблагодарить наш университет и уверить, что Камчатка не подведёт!», – отметил глава Камчатского края Владимир Солодов.



Запуск программы объявили на площадке ПМЭФ-2024. В этом году в проекте примут участие 120 женщин из 18 регионов северных и дальневосточных территорий России, действующие управленцы.



«Одним из приоритетов для КамГУ им. Витуса Беринга является формирование лидерских компетенций и качеств у людей, которые смогут стать драйверами социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики. Это лежит в основе нашего стратегического проекта “Университет первооткрывателей”, поэтому партнерство с программой “Женщина-лидер. Север и Дальний Восток” полностью синхронизируется с задачами вуза. Команда университета участвует в подготовке и реализации программы, мы готовимся принять у себя очный модуль, собираем для него полезную и насыщенную программу. Уверена, что итогом станут не только полезные для социально-экономического развития наших регионов инициативы, которые подготовят и реализуют наши участницы, это будет важным стимулом для личностного и карьерного роста каждой женщины в этом проекте», – отметила и.о. ректора КамГУ им. Витуса Беринга Ольга Ребковец.



Программа «Женщина-лидер» реализуется Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей» с 2020 года совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации.



Партнерами проекта являются Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации России, Министерство Российской Федерации по развитию Арктики и Дальнего Востока, Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», а также Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, в котором планируется проведение завершающего очного модуля.