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Юные елизовчане победно рассказали миру о своей Родине на примере камчатской гонки «Берингия»

11:25
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Юные елизовчане победно рассказали миру о своей Родине на примере камчатской гонки «Берингия»

Работа юных жителей города Елизово — Аделины Ахметовой, Матвея Сидорова и Ульяны Трофимовой, вошла в список 175 лучших работ участников из России на VI Международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине». Они приняли участие в номинации «Видеоролик» и в возрастной категории 7-11 лет, заняли первое место.

«Главным событием Камчатской зимы является ежегодное проведение гонок на собачьих упряжках под названием «Берингия». Окунувшись в историю проведения этих соревнований между каюрами, мы узнали, как проходила подготовка к состязаниям, насколько важна бережная забота о здоровье собак и как тщательно нужно обучать главных участников гонок. Приглашаем всех вас посетить наш уникальный и захватывающий своей красотой с первых секунд край!», — сказано в презентации к видеоролику.

(ссылка на видеоролик: https://youtu.be/7-tJ2PY-y_0?si=mG

На шестой конкурс была прислана 6 781 работа из 89 регионов России, включая новые территории, а также из 46 зарубежных стран. А всего за шесть лет проведения этого конкурса претендентами на победу были 16 437 работ участников из 89 регионов России и 70 стран мира.


Конкурс организован АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи» совместно с Комитетом Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, Министерством иностранных дел, Россотрудничеством, фондом «Русский мир», Роспатриотцентром, МПГУ и проходит в рамках проекта «Россия глазами детей и молодежи» при поддержке Фонда президентских грантов.

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