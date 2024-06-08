Растёт число участников федерального проекта «Доступная рыба» — губернатор Владимир Солодов

Число участников федерального проекта «Доступная рыба», который реализуется по инициативе губернатора Камчатского края Владимира Солодова и при поддержке Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), растёт, сообщили в правительстве



«В этом году мы продолжаем реализацию проекта "Доступная рыба". Увеличились не только объём поставляемой продукции, но и число заинтересованных участников. Если в прошлом году количество торговых сетей было три, то в этом году уже пять. Несмотря на то, что прогнозируется снижение вылова лососевой путины по сравнению с прошлым годом, ценовая разница на социально значимые виды биоресурсов будет сохранена — до 20 процентов ниже среднерыночной. Камчатский край готов и впредь содействовать увеличению числа участников социального проекта и, конечно же, в первую очередь мы нацелены на расширение рынков сбыта для предпринимателей региона и повышение доступности камчатской рыбы для россиян», — подчеркнул Владимир Солодов.



За 2023 год поставлено свыше трёх тысяч тонн рыбной продукции в центральную часть страны. Цена на прилавках магазинов была в среднем ниже среднерыночной на 20,8 процентов, а в сравнении с ценами предыдущего года разница достигала 44 процента при наивысшем качестве такой продукции.



Напомним, в прошлом году губернатор Камчатского края Владимир Солодов и первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве с торговыми сетями и производителями рыбной продукции региона.



Инициативу по продвижению камчатской рыбы на внутренний рынок России выдвинул глава субъекта в рамках Международного рыбопромышленного форума в 2022 году.