Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Растёт число участников федерального проекта «Доступная рыба» — губернатор Владимир Солодов

Растёт число участников федерального проекта «Доступная рыба» — губернатор Владимир Солодов

13:35
39
Растёт число участников федерального проекта «Доступная рыба» — губернатор Владимир Солодов

Число участников федерального проекта «Доступная рыба», который реализуется по инициативе губернатора Камчатского края Владимира Солодова и при поддержке Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), растёт, сообщили в правительстве

«В этом году мы продолжаем реализацию проекта "Доступная рыба". Увеличились не только объём поставляемой продукции, но и число заинтересованных участников. Если в прошлом году количество торговых сетей было три, то в этом году уже пять. Несмотря на то, что прогнозируется снижение вылова лососевой путины по сравнению с прошлым годом, ценовая разница на социально значимые виды биоресурсов будет сохранена — до 20 процентов ниже среднерыночной. Камчатский край готов и впредь содействовать увеличению числа участников социального проекта и, конечно же, в первую очередь мы нацелены на расширение рынков сбыта для предпринимателей региона и повышение доступности камчатской рыбы для россиян», — подчеркнул Владимир Солодов.

За 2023 год поставлено свыше трёх тысяч тонн рыбной продукции в центральную часть страны. Цена на прилавках магазинов была в среднем ниже среднерыночной на 20,8 процентов, а в сравнении с ценами предыдущего года разница достигала 44 процента при наивысшем качестве такой продукции.

Напомним, в прошлом году губернатор Камчатского края Владимир Солодов и первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве с торговыми сетями и производителями рыбной продукции региона.

Инициативу по продвижению камчатской рыбы на внутренний рынок России выдвинул глава субъекта в рамках Международного рыбопромышленного форума в 2022 году.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Село Лесная на Камчатке получит новую школу — поручение дал губернатор региона Владимир Солодов
Аграрии полуострова отчитались губернатору Камчатки Владимиру Солодову о готовности к посевной
Мы должны уйти от мазутной зависимости — губернатор Камчатки Владимир Солодов
Владимир Солодов: В период перед формированием федерального правительства конечно возникает много досужих домыслов
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.