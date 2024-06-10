Камчатский парламентарий предложил пути увеличения финансового обеспечения программы капремонта

Председатель комитета по вопросам ЖКХ камчатского парламента выступил на совещании «Проблемы совершенствования жилищного законодательства», организованном Государственной Думой в Ярославле. Предложение, которое он озвучил касается единого подхода к формированию органами местного самоуправления муниципальных образований краткосрочных планов реализации региональной программы.

«Необходимо на федеральном уровне предусмотреть обязанность для субъекта Российской Федерации принять нормативный правовой акт, определяющий единый порядок и критерии отбора многоквартирных жилых домов при формировании муниципальными образованиями краткосрочных планов капремонтов. Кроме этого, считаю, что для обоснованного определения многоквартирных домов, необходимых к включению в краткосрочные планы, требуется создание комиссий на уровне каждого муниципалитета. Подобный положительный опыт есть у Ямало-Ненецкого округа», — сообщил Анатолий Кирносенко, предложив разработать соответствующий документ на федеральном уровне.

Кирносенко рассказал с какими трудностями сталкивается регион в части капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Камчатском крае.

Основная – высокодотационность Камчатского края и ветхий жилой фонд. При этом население оплачивает взносы за капремонт в размере 13 рублей за кв. м, а экономически обоснованный тариф составляет 136 рублей за кв. м. В целом дефицит средств за период 2014 – 2043 годов составляет 137 млрд рублей, 80 % домов пока остаются без капремонта. Несмотря на то, что органы власти субъекта сделали все возможное для решения проблемы, этого недостаточно и требуется поддержка из федерального бюджета.

«Похожие проблемы есть и в ряде других регионов, чьи показатели по капремонту мы изучили. В связи с этим, предлагается предусмотреть финансирование из федерального бюджета, в качестве помощи регионам, тем, где наиболее сложная финансовая ситуация», — сообщил Анатолий Кирносенко.



Совещание прошло на площадке Ярославской областной Думы под председательством Галины Хованской в рамках взаимодействия Госдумы с законодательными органами субъектов РФ. В совещании участвовали депутаты Госдумы, представители федеральных министерств и ведомств, региональных законодательных органов.