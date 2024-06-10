Джин из бутылки: История появления спиртных напитков — врачи-наркологи рассказывают

Точная дата, когда человек впервые попробовал алкогольный напиток, неизвестна. Однако, ученые предполагают, что подобные напитки существовали еще в период неолита.

Самым древним напитком считается пиво. Его начали варить в Вавилоне еще 7 тысяч лет до н.э. Этот напиток был популярен в Древней Греции и Египте. На многих манускриптах даже изображались люди, боги и правители с пивом в руках.



Самые ранние свидетельства существования вина были обнаружены на территории современного Китая. Речь идет о кувшинах из Цзяху, датируемых примерно 7000 годом до н. э. и использовавшихся для хранения вина из ферментированного риса, меда и фруктов.



В начале 7 века арабы изобрели чистый спирт. Примерно в средние века в Европе, алхимик Валентиус научился изготавливать крепкие алкогольные напитки. Он заявил, что открыл чудесное средство, которое делает из старика юношу, прибавляет много сил и бодрости. С этого момента алкоголь начинает распространяться по всему миру.



На Руси к алкоголю относились скептически. Пили алкогольные напитки мало, только по праздникам: медовуху, пиво или брагу. Алкоголь варили только для себя, не на продажу. И процесс пития сильно отличался от других: в чарку наливали напиток и пускали по кругу. Таким образом один человек мог сделать всего пару глотков. Употребление спиртного в будний день считалось грехом и великим позором.



В 1386 году в Россию завезли виноградный спирт. Однако он не прижился, а затем даже был признан вредным для здоровья. Водку – свой собственный, оригинальный напиток русские изобрели в 1448–1474 гг. Тогда водка представляла собой разбавленный хлебный спирт, поэтому имела другое название – хлебное вино или хлебная водка.