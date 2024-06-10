Индексация пенсии для работающих пенсионеров Камчатки будет в 2025

Пенсии работающим пенсионерам в Камчатском крае будут проиндексированы в 2025 году. Такое решение принял Президент Российской Федерации Владимир Путин и озвучил в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2024.



«Особое значение имеет выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина, которое, по традиции, носило программный характер и целый ряд важных заявлений озвучен, в том числе решение об индексации пенсий работающим пенсионерам. Это позволит устранить несправедливость, о которой говорили жители Камчатского края», — отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.



На Камчатке из 85 684 пенсионеров работают более 25 тысяч граждан. По словам заместителя председателя правительства Камчатского края Виктории Сивак, в Камчатском крае индексация пенсий с 2016 года по 2020 варьировалась от 4 процентов до 19,5 процентов.



«С 2016 года пенсия работающих пенсионеров не индексировалась. За эти годы индексация пенсий неработающих составляла разное количество процентов. В этом году индексация составила 7,5 процентов», — отметила заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.



Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе проведения Петербургского международного экономического форума предложил со следующего года возобновить индексацию пенсии работающим пенсионерам, которая не проводилась с 2016 года. Он попросил Правительство России разработать в Госдуму соответствующий законопроект. Это значит, что с 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать.