В России появятся собственные инновационные лекарства для лечения сахарного диабета

Сеченовский университет вместе с российскими фармпроизводителями разработают инновационные препараты для лечения сахарного диабета 2-го типа, которые на Западе уже считают прорывом в лечении и диабета, и ожирения. Соглашение о сотрудничестве было подписано на ПМЭФ.

Уже в 2027 году предполагается вывести на российский рынок инновационную комбинацию GLP-1 и SGLT-2 - лекарство предназначено пациентам с сахарным диабетом второго типа и других метаболических нарушений. А в 2029 году начнется производство первого отечественного препарата GLP-1 - известно, что с его помощью можно лечить не только диабет, но и полинейропатию.Сегодня большинство препаратов GLP-1 производят в инъекционной форме - их нужно вводить в виде уколов. Российские ученые поставили задачу разработать лекарство, которое нужно будет принимать перорально один раз в день. Конечно, это важно для улучшения качества жизни пациентов

"Агонисты GLP-1 — это современный класс сахароснижающих препаратов, способных обеспечивать надежный гликемический контроль, снижение веса, а также уменьшать риски развития сердечно-сосудистых осложнений и нарушения работы почек. Их широко используют для лечения метаболических нарушений в Европе и США. Сегодня продажи GLP-1 составляют 55% от всех мировых продаж препаратов для лечения диабета второго типа.", - пояснили в Сеченовском университете.