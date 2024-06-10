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  4. Морпехи 40-й бригады получат очередную поставку техники и снаряжения с Камчатки

Морпехи 40-й бригады получат очередную поставку техники и снаряжения с Камчатки

17:00
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Морпехи 40-й бригады получат очередную поставку техники и снаряжения с Камчатки

Руководитель администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов рассказал о по поддержке участников специальной военной операции, которую проводят в правительстве региона по поручению главы субъекта Владимира Солодова.

«По итогам Вашей поездки (прим. автора - губернатора Владимира Солодова), в зону проведения СВО и разговора с военнослужащими нами сформирован пакет закупок, в который входят снайперское оружие, боеприпасы, дроны и иное имущество, которое мы в ближайшее время поставим в зону специальной операции в интересах 40-й гвардейской бригады морской пехоты», — рассказал Сергей Меркулов.

Губернатор Камчатского края отметил, что необходимо сформулировать предложения и задачи по поддержке участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий, которые выходят за рамки полномочий региона с тем, чтобы представить их на уровне руководства фонда «Защитники Отечества».

«Прошу продолжить активно работу по поддержке наших героев и их семей и заниматься ей в приоритетном порядке», — указал Владимир Солодов.

Напомним, камчатские бойцы постоянно получают различное оборудование по поручению главы региона. Владимир Солодов ни раз отмечал, что Камчатка сплотилась в вопросах помощи фронту, а поддержку оказывают не только власти Камчатского края, но и предприниматели и неравнодушные жители полуострова.

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