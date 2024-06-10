Как алкоголь влияет на организм? — врачи-наркологи овечают

Алкоголь – это один из самых распространенных психоактивных веществ в мире. Он входит в повседневную жизнь миллионов людей и стал неотъемлемой частью различных культур и традиций. Однако, несмотря на свою популярность, алкоголь имеет серьезные негативные последствия для нашего здоровья.



«Постоянное употребление алкоголя может привести к массе проблем, начиная от физических заболеваний и заканчивая психическими расстройствами. Оно оказывает деструктивное влияние на наш организм, поражая главным образом печень, сердце, нервную систему и иммунную систему. Активное вещество алкоголя, этиловый спирт, вызывает явление интоксикации, блокируя передачу нервных импульсов и замедляя функции мозга», - рассказали специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.



Алкогольное опьянение – это острое отравление алкоголем. Оно обусловлено гипоксией (кислородным голоданием) клеток коры головного мозга. Гипоксия же возникает в результате образования под влиянием алкогольного яда кровяных сгустков – тромбов в мелких и мельчайших сосудах головного мозга. Вследствие гипоксии клеток коры головного мозга часть их гибнет.

Помимо гипоксии клеток головного мозга, алкоголь угнетает активность нервных клеток, что вызывает заторможенность, замедление речи, нарушение умственной деятельности, снижение концентрации внимания. Повышается вероятность травм и несчастных случаев.



Хроническое употребление алкоголя приводит к атрофии головного мозга. Органические изменения в головном мозге, порождённые алкоголем, приводят к его функциональным нарушениям.Умственные процессы сужаются, теряется оригинальность мысли, затрудняются процессы переработки текущей информации, снижается работоспособность.