Ирина Яровая: В парламентах мира встревожены данными о биолабораториях США на Украине

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила в беседе с корреспондентом ТАСС на ПМЭФ- 2024, что парламенты мира встревожены после представленных доказательств нахождения биолабораторий США на Украине.



«Мы видим, что сегодня отклики на наше парламентское расследование имеют место в разных странах. И на уровне межпарламентского взаимодействия мы слышим такую же встревоженность и погруженность в доказательства, которые нами представлены, в эту проблематику», — сказала Яровая.



По ее мнению, сегодня в свете современных, быстро развивающихся технологий вопросы биобезопасности будут выходить на первый план.



«В ближайшее время мы планируем вместе с профильными министерствами рассматривать вопросы именно биологической защиты, оборота биоматериалов. Очень хорошо, что нами принято решение по созданию единого центра в лице Курчатовского института по геному, по генетическим разработкам. Потому что мы видим, что современные технологии и большая заинтересованность, которая была проявлена Пентагоном на Украине, направлены на доработку генома, на изменение генетических свойств, которые являются наиболее труднораспознаваемыми, которые являются наиболее высокотехнологичными», — заключила она.



Парламентская комиссия по расследованию работы американских биолабораторий на Украине после года работы представила в апреле 2023 года доклад, который был утвержден на заседаниях Госдумы и Совета Федерации. В итоговом документе была систематизирована вся информация о военно-биологических программах США на Украине, обобщены факты и обстоятельства того, как США осуществляют биологические программы по всему миру. Комиссия в результате работы пришла к однозначному выводу, что биологические программы США имеют очевидное двойное назначение и предназначены для использования в том числе в военных целях. Сопредседателем комиссии являлась Яровая.