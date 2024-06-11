Глава региона Владимир Солодов вошел в состав наблюдательного совета Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития

Вхождение главы региона Владимира Солодова в состав наблюдательного совета Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития гарантировано представит интересы Камчатского края на ключевых инвестиционных площадках России.



«Согласие от Владимира Солодова на вхождение в состав набсовета было получено во время переговоров губернатора края с исполнительным директором Национальной Ассоциации Рафаэлем Хусяиншиным, которые проходили на площадке межрегиональной конференции «ИНВЕСТКАМЧАТКА» в марте текущего года», — говорится в сообщении.



На общем собрании НААИР губернатора Камчатского края Владимира Солодова избрали в наблюдательный совет Национальной Ассоциации.



«Эта ассоциация не просто координирует работу корпораций развития или агентств развития всех регионов, но самое главное, что она вырабатывает политику в области деятельности региональных инвестиционных агентств», — сказала Юлия Морозова, зампред правительства Камчатского края.



«Корпорация развития Камчатки входит в состав активных членов НААИР практически с момента своего образования в 2013 году. Наш край дважды становился местом проведения масштабных мероприятий федерального значения, проходивших под эгидой НААИР. Последнее из них – межрегиональная конференция "ИНВЕСТКАМЧАТКА" состоялась в марте текущего года. В состав её организаторов кроме НААИР вошли правительство Камчатского края и Корпорация», — рассказал принявший участие в работе общего собрания Национальной Ассоциации генеральный директор КРКК Александр Мыльников.



Наблюдательный совет НААИР определяет стратегические направления развития Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития, является площадкой для обсуждения и выработки стратегических предложений по инвестиционной политике и повышению деловой привлекательности регионов, формированию и продвижению консолидированной позиции по деятельности региональных институтов развития, а также соответствующей нормативно-правовой базы.