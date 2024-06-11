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  4. Тайный агент СБУ задержан оперативниками УФСБ России на Камчатке

Тайный агент СБУ задержан оперативниками УФСБ России на Камчатке

10:40
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Тайный агент СБУ задержан оперативниками УФСБ России на Камчатке

Следственным подразделением УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России.

«Гражданин РФ подозревается в установлении и поддержании отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности
Российской Федерации», — сообщили в УФСБ по Камчатскому краю

По данным следствия, после начала специальной военной операции гражданин инициативно установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе. Он отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

Тайный агент СБУ задержан оперативниками УФСБ России на Камчатке 0Тайный агент СБУ задержан оперативниками УФСБ России на Камчатке 1

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