Алкоголь:мифы и реальность. Рассказывают врачи-наркологи

Злоупотребление алкоголем — это актуальная проблема современного общества, которая порождает преступления, несчастные случаи, травмы и отравления у всех слоёв населения.



Миф 1: алкоголь – это пищевой продукт.

Реальность: пищевой продукт – это вещество, которое полностью безопасно для организма. В то время как алкоголь является ядом общетоксического действия, который наносит непоправимый вред человеку.

Миф 2: алкоголь помогает согреться и избавиться от простуды.

Реальность: калории от горячительных напитков не помогают организму согреться. Под влиянием этанола происходит паралич кожных сосудов, они расширяются и к поверхности тела притекает больше крови. Человеку кажется, что он согрелся, но на самом деле нагревается только кожа, которая очень быстро отдает полученное тепло наружу. Температура тела при этом понижается. Более того, кожа перестает реагировать на понижение температуры тела сжатием кровеносных сосудов.

Миф 3: малые дозы алкоголя безвредны.

Реальность: для алкоголя не существует безопасных доз. Любое количество спиртного причиняет вред. Разница только в степени этого вреда.

Миф 4: алкоголь помогает расслабиться.

Реальность: прием небольших доз алкоголя создавать некоторые условия для веселья у людей с заторможенными реакциями. Это объясняется тем, что алкоголь, быстро всасываясь из пищеварительного канала в кровь, действует прежде всего на клетки высших центров нервной системы в коре головного мозга, вызывая их паралич. Однако, нельзя забывать, что спиртное способно усугубить стресс или депрессию.

Миф 5: пиво и вино менее вредны, чем водка и коньяк.

Реальность: вред наносит не вид спиртного, а содержащийся в нем этиловый спирт, который одинаков во всех алкогольных напитках. Пиво, вино, водка, коньяк – все это одинаково может привести к развитию алкоголизма.



«Лечение алкоголизма достаточно сложное и долгое — мало снять физиологическую тягу. Нужно еще и решить психологические проблемы, которые приводят к данной проблеме. Лучше всего сразу же обращаться к профессионалам», - заключили специалисты центра.