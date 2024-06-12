Ирина Яровая поздравила земляков-камчатцев с Днём России

От всего сердца поздравляю вас с Днём России – праздником, объединяющим наш многонациональный и многоконфессиональный народ в любви к Отечеству, в уважении к истории, настоящему и будущему России.

Желаю, чтобы всегда верность родному Отечеству и сопричастность к судьбе России, созидательная энергия, трудолюбие и неравнодушие определяли ваш профессиональный и жизненный путь!

Пусть ваш личный успех будет успехом России, а успех России вдохновляет вас!

С уважением, вице-спикер

Государственной Думы России

Ирина Яровая