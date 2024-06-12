Борис Невзоров поздравил с Днём России жителей Камчатки

Уважаемые жители Камчатского края! Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны – Днем России!



Наша страна – великое государство с тысячелетней историей побед и достижений. Наши предки не раз заслоняя собой, спасали Отечество, отстаивали неприкосновенность священных рубежей огромной державы. Отмечая День России, мы чтим их трудовые и ратные подвиги, патриотизм и мужество. И прямо сейчас наши герои на передовой сражаются за мир, добро и справедливость. С оружием в руках они ежедневно меняют историю, защищая нас с вами от западной агрессии и попыток поставить великую Россию на колени. Наша задача сегодня изо всех сил помогать фронту и добросовестно трудиться, чтобы сделать родное государство передовым, самодостаточным и комфортным для жизни. Благодаря усилиям каждого из вас Камчатка сегодня уверенно развивается, становясь важнейшим экономическим центром Азиатско-Тихоокеанского региона.



Искренне желаю каждой камчатской семье счастья, крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой. С праздником, с Днём России! Победа будет за нами!



С уважением, Сенатор Российской Федерации Борис Невзоров