Ирина Унтилова: Невозможно не гордиться нашей Россией

Невозможно не гордиться нашей Россией, её огромными просторами, великой историей, замечательными людьми. Сегодня наша страна под руководством Президента движется правильным курсом. Мы сохраняем наши лучшие традиции и ценности, заботимся о детях и пожилых людях, создаем перспективы для молодежи, развиваем все регионы – от Калининграда до нашей родной Камчатки

Как одна большая семья, мы проживаем вместе с Россией все события. Сплотившись, преодолеваем вызовы современности. Ежедневным трудом, постоянной заботой о нашем крае вносим свою лепту в дело укрепления всей страны. Мы хотим видеть Камчатку благополучным, красивым, комфортным регионом для всех, кто считает себя камчатцами и гражданами нашей огромной, необъятной России!

Счастья, благополучия, всего доброго каждой семье!