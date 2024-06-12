Монеты СССР для международного благотворительного проекта собирает Камчатский краевой объединенный музей

Накануне, 11 июня в краевом объединенном музее установлена специальная колба для сбора советских монет в рамках всенародной международной акции «Живая память благодарных поколений».



«Собранные монеты переплавят в памятный знак, который установят в 2025 году в московском Парке Победы к 80-летнему юбилею Великой Победы», — говорится в сообщении.



В России «Живая память благодарных поколений» впервые была поддержана «Единой Россией» в городе-герое Смоленске, а идейным вдохновителем проекта стал белорусский спортсмен-паралимпиец Алексей Талай и его Фонд. В 2022 году памятник появился в парке Победы в Минске, в 2024-м монумент откроют в Бресте.



«Как отец четверых детей, я долго думал, как связать поколения героических прадедов и нашу молодежь. И вот он – тот самый проект. Первый памятник установлен в городе-герое Минске, в Парке Победы рядом с музеем Великой Отечественной войны. В сплав этого памятника попали 130 тысяч советских монет от нескольких поколений белорусов: женщины, дети, старики, бабушки, дедушки – все они шли со слезами на глазах и заветной монеткой. Все они объединились во славу нашего великого Отечества», — рассказал руководитель Фонда Алексей Талай.



Тысячи монет, за каждой из них – люди со своей историей, потому что нет семьи, «где б не памятен был свой герой». Основная идея Общесоюзного проекта России и Беларуси «Живая память благодарных поколений» - создать по-настоящему всенародный памятник, в котором будут переплетены тысячи воспоминаний о защитниках.



