Результаты оперативно-разыскной деятельности УФСБ дали весомый повод СУ СК России по Камчатскому краю возбудить уголовное дело о мошенничестве, с с использованием служебного положения.

«Бывший директор МУП подозревается в том, что в 2022 году в ходе исполнения договора подряда по расчистке от зеленых насаждений и вертикальной планировке земельного участка в селе Эссо мошенническим путем похитил более 1 миллиона рублей, выделенных Администрацией Быстринского муниципального района», — сказано в сообщении регионального УФСБ.

Ранее аферист уже привлекался к уголовной ответственности по этой же статье (ст. 159 УК России)

В 2022 году, в ходе выполнения договора подряда по прокладке наружного водопровода в селе Эссо, руководитель МУП предъявил заказчику ложные сведения о стоимости выполненных работ. Было похищено свыше 900 тысяч рублей. Работы финансировались за счет средств субсидии из бюджета Быстринского муниципального района.

«Мильковский районный суд Камчатского края признал его виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к штрафу в размере 120 тысяч рублей.

Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск главы Быстринского муниципального района о возмещении похищенных средств в муниципальный бюджет», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Камчатскому краю.