Удостоверения ветерана боевых действий передали главе региона для камчатских участников СВО

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева встретилась с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, сообщает телеграмм-канал регионального отделения ФЗО.

«Анна Цивилева передала главе региона 25 удостоверений ветерана боевых действий для участников СВО из Камчатского края. После их получения герои смогут претендовать на все положенные льготы и выплаты», — говорится в сообщении.

Владимир Солодов рассказал Анне Цивилёвой об организации целого ряда направлений поддержки бойцов СВО, организованных на Камчатке.

«Регион стремится самостоятельно обеспечивать протезами максимальное количество героев. Уже запущено собственное производство. Кроме того, Камчатка выделяет квоты на отдых в детских лагерях для детей ветеранов СВО. В камчатском филиале фонда работают 19 социальных координаторов, среди которых один ветеран СВО и несколько членов семей героев. За год соцкоординаторы получили 7600 обращений, из них решены 95%, остальные в работе и также будут отработаны», — сказано в сообщении.

«Поддержка наших военнослужащих, ветеранов боевых действий и их близких, без всякого преувеличения, — приоритет номер один. Некоторые направления, которые мы реализуем на Камчатке, поддержаны в качестве лучшей практики и будут распространены на другие регионы страны. В первую очередь, это новый информационный ресурс на портале “Камчатка в порядке”, который разработан для того, чтобы упростить процедуру предоставления земельных участков. Важный вопрос касается оздоровительного отдыха детей наших бойцов. Договорились, что для Камчатки будут выделены квоты на отдых ребят в детских лагерях других федеральных округов. Вместе с Анной Евгеньевной также обсудили вопросы, связанные с предоставлением протезов для участников спецоперации, которые были ранены в зоне боевых действий. В регионе запущено собственное производство и здесь наша ключевая задача — обеспечить как можно больше ребят высокотехнологичными изделиями», — сказал Владимир Солодов.



Напомним, Президент России подписал Указ «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Филиал фонда «Защитники Отечества» находится в Петропавловске-Камчатском по адресу: ул. Топоркова, д. 6/1. Получить необходимую информацию жители полуострова могут по номерам телефонов фонда 8 (4152) 20-15-56 и +7-914-020-54-18.

Добавим, глава государства неоднократно отмечал, что участники спецоперации и члены их семей должны быть в зоне постоянного внимания и окружены заботой.