Влияние алкоголя на печень — врачи предупреждают

Когда речь заходит о влиянии алкоголя на организм человека, все в первую очередь вспоминают о его токсическом действии на печень.

«Печень недаром называют главной химической лабораторией нашего организма. Здесь, в клетках печени, обезвреживаются многие токсические вещества, образующиеся в организме или попадающие в него извне. Алкоголь не составляет исключения: весь цикл его химических превращений осуществляется при участии клеточных ферментов печени. Но продукты распада алкоголя, образующиеся при его окислении, вмешиваются в тонко сбалансированные процессы обмена, протекающие в гепатоцитах, и нарушают их, в частности грубо искажается жировой обмен», — рассказали специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Печень страдает от употребления алкоголя абсолютно у всех лиц, употребляющих алкоголь. Клинические проявления алкогольной болезни печени включают симптомы повреждения печени и признаки, связанные с системным действием алкоголя на другие органы и системы организма (хронический панкреатит, поражение центральной и периферической нервной системы, эндокринные заболевания). Выраженность симптомов зависит от стадии. Чем дольше болен человек зависимостью, тем более серьезные поражения возникают в печени. Разрушение печеночных клеток (гепатоцитов) становится причиной тяжелых осложнений и без лечения приводит к летальному исходу.

Выделяют 3 стадии поражения печени при алкогольной болезни:

- жировая дистрофия;

- гепатит;

- цирроз.

Чаще каждая из этих стадий сменяет другую, но возможен и переход жировой дистрофии печени сразу в цирроз. При циррозе печени из-за нарушения кровоснабжения органа иногда возникает острая печеночная недостаточность, которая является угрожающим для жизни человека синдромом.