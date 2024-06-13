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  4. Ирина Унтилова встретилась с руководством университета имени Витуса Беринга

Ирина Унтилова встретилась с руководством университета имени Витуса Беринга

14:35
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Ирина Унтилова встретилась с руководством университета имени Витуса Беринга

На прием к председателю Законодательного Собрания пришла исполняющая обязанности ректора университета имени Витуса Беринга Ольга Ребковец. Она рассказала о создании ассоциации выпускников вуза. Общественная организация призвана объединить всех, кто получил образование и профессию в стенах камчатского университета.

«Сегодня вуз вошёл в программу развития «Приоритет 2030», есть уверенные планы по его развитию, повышению интереса выпускников камчатских школ к продолжению образования именно в нашем университете с последующим трудоустройством в школах региона. И создание ассоциации может помочь в решении этих задач», – сказала Ирина Унтилова.

Она также поддержала предложение по выпуску методических материалов и пособий с региональным компонентом.

«Предлагается использовать в школах программы обучения, которые бы рассказывали о Камчатке, прививали любовь к нашему краю. Инициатива правильная, поэтому окажем поддержку со стороны Заксобрания», – сообщила Ирина Унтилова.

Депутаты Законодательного Собрания Камчатского края ведут личный прием в Штабе общественной поддержки, а также в своих избирательных округах. Обращения также принимаются почтой (Петропавловск-Камчатский, пл.Ленина, 1), по телефону доверия 42 17 84, а также через Интернет-приемную.

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