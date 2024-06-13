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  4. Из украинского плена на родину — губернатор Камчатки рассказал об освобождении земляка

Из украинского плена на родину — губернатор Камчатки рассказал об освобождении земляка

14:45
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Из украинского плена на родину — губернатор Камчатки рассказал об освобождении земляка

Нам важен каждый солдат, поэтому сделаем всё возможное, чтобы все ребята вернулись домой живыми и здоровыми. Такими резонами руководствуется губернатор Камчатского края, комментируя возвращение из украинского плена нашего земляка.

«Это сложная межведомственная работа, которая проводится совместно с аппаратом уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Взаимодействуем не только по вопросам, связанным с вызволением наших земляков из плена, но и по вопросам защиты прав участников специальной военной операции», — сообщил глава региона.

Возвращение на Родину зависит от противоборствующей стороны: они в последний момент часто меняют бойцов, например, шел Петров, меняют на Иванова. Коммуникация губернатора позволяет делать так, чтобы наши камчатские ребята возвращались, рассказывал ранее руководитель Администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов 

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