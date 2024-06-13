Алкоголь при беременности — безопасных доз нет, предупреждают медики

Выкидыш, преждевременные роды, задержка внутриутробного развития и роста малыша — все это лишь небольшая часть осложнений, к которым может привести употребление спиртного.

«Хочется отметить, что не существует безопасных доз или безвредного алкоголя во время беременности. Поэтому единственное верное решение – это полностью исключить употребление алкогольных напитков в период вынашивания и кормления малыша», — рассказали специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Самые опасные сроки для токсического воздействия алкоголя – это первый и второй триместр беременности. В это время развивается нервная система плода, формируются скелет и внутренние органы.

Употребление алкоголя во время беременности может приводить к развитию алкогольного синдрома плода и к задержке психомоторного развития, что проявляется следующими симптомами:

- низкая масса тела при рождении;

- маленький размер головы и аномальные черты лица;

- деформации опорно-двигательной системы;

- замедленный рост после рождения;

- проблемы со зрением и слухом;

- пороки и врожденные заболевания сердца, почек, головного мозга и центральной нервной системы.

Следует учитывать, что скрытые негативные последствия могут проявиться не только в физическом плане, но и в психологическом. Дети от пьющих матерей склонны пробовать алкоголь в достаточно раннем возрасте, что впоследствии может привести к детскому алкоголизму. Но даже если раннего приобщения к спиртосодержащим напиткам удается избежать, остается опасность алкоголизма во взрослом возрасте.