Алкоголь при беременности — безопасных доз нет, предупреждают медики

Выкидыш, преждевременные роды, задержка внутриутробного развития и роста малыша — все это лишь небольшая часть осложнений, к которым может привести употребление спиртного.
«Хочется отметить, что не существует безопасных доз или безвредного алкоголя во время беременности. Поэтому единственное верное решение – это полностью исключить употребление алкогольных напитков в период вынашивания и кормления малыша», — рассказали специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Самые опасные сроки для токсического воздействия алкоголя – это первый и второй триместр беременности. В это время развивается нервная система плода, формируются скелет и внутренние органы.
Употребление алкоголя во время беременности может приводить к развитию алкогольного синдрома плода и к задержке психомоторного развития, что проявляется следующими симптомами:
- низкая масса тела при рождении;
- маленький размер головы и аномальные черты лица;
- деформации опорно-двигательной системы;
- замедленный рост после рождения;
- проблемы со зрением и слухом;
- пороки и врожденные заболевания сердца, почек, головного мозга и центральной нервной системы.
Следует учитывать, что скрытые негативные последствия могут проявиться не только в физическом плане, но и в психологическом. Дети от пьющих матерей склонны пробовать алкоголь в достаточно раннем возрасте, что впоследствии может привести к детскому алкоголизму. Но даже если раннего приобщения к спиртосодержащим напиткам удается избежать, остается опасность алкоголизма во взрослом возрасте.