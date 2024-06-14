Три брата-камчатца отправились на СВО защищать интересы России

«Макар», «Шмель» и «Змей», такие позывные выбрали бойцы, проходят службу в артиллерийском подразделении в составе 40-ой бригады морской пехоты.

«Мы пришли с братом в военкомат, нам предложили служить в морской пехоте. У нас дед всю войну прошёл, это и послужило мотивацией. Встретили нас тут хорошо. Мы все вместе работаем. Брат также водитель “ГРАДа”», — рассказал «Макар».

«В июне прошлого года мы с братом решили подписать контракт о прохождении военной службы. Мы поговорили, обсудили, что творится здесь, на Украине, и приняли решение», - отметил один из братьев с позывным «Змей».

После того, как старший и младший отправились в зону проведения СВО, средний брат, последовал их примеру и его также отправили для прохождение службы в 40-й бригаде морской пехоты.

«Я горжусь своими братьями. Все, кто здесь находятся – герои. У всех хватило смелости. Кто-то приехал со службы сюда, а кто-то с гражданки. И они - герои, у кого-то остались семьи. Например, как у моего старшего брата, у которого трое детей. У младшего брата есть ребенок. У меня сын, ему всего лишь два месяца», — рассказал «Шмель».

Напомним, получить подробную информацию о работе пункта отбора на военную службу по контракту можно по телефону Единого кол-центра Камчатского края: 8-800-141-00-00.

Также для граждан работает специализированный сайт, где подробно описаны все условия заключения контракта, юридические нюансы и требования, а также то, как будет проходить подготовка.

Кроме того, для желающих поступить на военную службу по контракту работает чат-бот «СВОи Za Родину!». Виртуальный помощник в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы граждан о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их близких.