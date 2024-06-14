Профилактика алкоголизма — врачи рассказывают и рекомендуют

Проблема употребления алкогольных напитков до сих пор актуальна. Сейчас объем потребления спиртных напитков в мире выражается огромными цифрами.

От этого страдает все общество, но в первую очередь под угрозу ставится подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь, а также здоровье будущих матерей. Ведь алкоголь особенно активно влияет на несформировавшийся организм, постепенно разрушая его.

«Если вы стали замечать, что у вас сформировалась психологическая зависимость от алкоголя, стоит забить тревогу и обратиться за помощью к врачу. Но при этом необходимо самому изменить свой образ жизни, чтобы мысли об алкоголе были замещены потребностью в полноценной жизни», — рассказали специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Также, специалисты рассказали, что нужно сделать, чтобы самостоятельно побороть первую стадию алкоголизма:

1. Расскажите близким о своей проблеме, попросите у них поддержки.

2. Избегайте вечеринок и компаний, где употребляют спиртное. Не ходите в алкогольные магазины.

3. Питайтесь полноценно, высыпайтесь. Бессонница – фактор провоцирующий желание выпить.

4. Найдите новые увлечения, поощряйте себя приятными покупками.

5. Составляйте четкий план на день, желательно, чтобы в нем не было свободного времени. Скука порождает желание принять алкоголь.

6. Займитесь спортом. Физические нагрузки способствуют выработке эндорфина – «гормона счастья».

Если вам не удается самостоятельно справиться с алкогольной зависимостью, не стесняйтесь попросить помощи у квалифицированных специалистов. Поддержка со стороны психолога и лечение у врача-нарколога поможет справиться с алкоголизмом.