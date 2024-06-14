Трудоустройство инвалидов в приоритетных задачах Кадрового центра Камчатского края

Работа Кадрового центра службы занятости Камчатского края, направленная на трудоустройство инвалидов, находится в зоне особого внимания специалистов-консультантов.

«Вопреки расхожему мнению, вариантов трудоустройства для этой категории граждан достаточно много. На сегодня на портале «Работа России» представлено 129 вакансий на квотируемые рабочие места для инвалидов и людей с ОВЗ на Камчатке. Предприятиям требуются врачи, инженеры, помощники руководителей, системные администраторы, кондитеры, музыкальные педагоги и многие другие. Карьерные консультанты подбирают вакансии исходя из опыта, образования и личных качеств соискателя. Самому молодому безработному, который обратился к нам за помощью в поиске работы, 19 лет. В течении месяца мы трудоустроили его барменом», — рассказала, начальник отдела анализа рынка труда Кадрового центра Камчатского края Елена Чиченкова.

Активным инструментом трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ стало видеорезюме. Впервые его опробовали в марте этого года в Елизовском отделении Кадрового центра. Только за полтора месяца апробации новый сервис помог девяти инвалидам найти работу. Найти работу камчатцы, с ограниченными возможностями здоровья могут, не выходя из дома – на портале «Работа России».

Активная работа по помощи в трудоустройстве – ключевая задача комплексной модернизации службы занятости населения. Цель масштабного проекта – создание кадровых центров нового типа, в которых соискатели и работодатели получают комплекс услуг в сфере занятости с использованием современных подходов и технологических инноваций.

Комплексная модернизация службы занятости Камчатского края была запущена в 2021 году. Завершить её планируют к концу 2024 года. Масштабная программа реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».