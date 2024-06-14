Современное «прочтение» камчатским театром античной пьесы впечатлило жюри фестиваля в Крыму

Камчатский театр драмы и комедии стал лауреатом Международного фестиваля. За современное прочтение античной пьесы французского драматурга Жана Ануя труппа камчатского театра драмы и комедии получила приз «Боспорская Ника».

«Спектакли оценивало жюри во главе с народным артистом России, лауреатом премии Правительства Москвы, актером и режиссером Московского академического театра сатиры Юрием Васильевым. Главный приз — “Боспорская Ника” в различных номинациях: “Лучший спектакль”, “Лучшая режиссура”, “Лучшая женская роль”, “Лучшая мужская роль”, “Народное признание”. Камчатские артисты стали победителями в номинации “Лучшее современное прочтение античной темы”», — сообщили в министерстве культуры Камчатского края.

«Антигона» - одна из премьер 91-го театрального сезона. Спектакль поставил главный режиссер Камчатского театра драмы и комедии Георгий Сурков.

Фестиваль «Боспорские агоны» поддерживают учредители и организаторы среди которых Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Республики Крым, Российский фонд культуры, Постоянное Представительство Республики Крым при Президенте Российской Федерации и многие другие.