Память о сотруднике, добровольце СВО, сохранили в Студии «ЩОРС!» на Камчатке. На входе в здание компании установили мемориальную доску

Открытие мемориальной доски в память о сотруднике компании Студии «ЩОРС!» Сергее Шелепове, погибшем на СВО в сентябре 2022 года, состоялось сегодня, 14 июня.

Решение увековечить имя героя принял руководитель компании Владимир Сальков и его инициативу поддержали в коллективе, где многие помнят Сергея, как настоящего патриота своей Родины, скромного и достойного мужчины, человека с большой буквы. На мероприятие приехали мать героя — Галина Петровна и его дочь Дарья с детьми, внуками Сергея.

«Я благодарю Владимира и всех кто работает в студии, за сохранение доброй памяти о моем сыне. Для меня это важно. Спасибо всем за трепетное отношение к его жизненному выбору и его подвигу», — сказала мама героя

На крыльцо, прервав работу, вышли все сотрудники студии. На открытие также приехали представители регионального фонда «Защитники Отечества»

«Мы поддерживаем СВО своей работой, налогами, а также частными финансовыми пожертвованиями в различные волонтёрские фонды, занимающиеся помощью нашим воинам. И очень рады отклику бойцов — у нас есть с ними обратная связь, так что они там, на фронте, знают о нас и благодарны нам. А мы им. Не можем оставаться безучастными. Я принял такое решение лично, но коллектив меня поддержал. В том числе и потому, что наш дизайнер Сергей Шелепов, выбрав путь воина, отдал в бою на СВО самое дорогое — свою жизнь, и тем обрёл вечную память. И нам всегда будет напоминать о нём мемориальная табличка на фасаде у входа в «Щорс!», — сказал Владимир Сальков.