Понятие «научно-образовательного туризма» необходимо закрепить законодательно — Ирина Яровая

В России должен появиться новый туристический продукт, ориентированный на студентов - научно-образовательный туризм, который позволит во время каникул приобретать дополнительные знания и навыки. Такое предложение высказала заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая в ходе встречи с Генеральным директором корпорации «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым.

«В свете задач, поставленных Президентом, должны появиться новые виды внутреннего туризма, которые бы позволили дать качественно другие решения, и соединить формат отдыха и путешествия с семейным досугом, воспитательно-образовательным, лечебным и научно-просветительским туризмом. Разработка нацпроектов - это уникальный шанс для воплощения новых решений, потому что у России колоссальный горизонт перспектив по развитию туризма, но нужно уже сейчас создавать новые туристические проекты в понимании их нового качественного наполнения», — сказала вице-спикер ГД.

«На Камчатке благодаря Президенту получил прописку международный экологический форум, который вызвал огромный интерес у молодежи. Камчатка - это уникальная живая лаборатория, особенно интересная для тех ребят, кто занимается вулканологией, геологией, океанографией, геодезией. То есть у нас уже есть научная инфраструктура. Сегодня у нас нет такого формата туризма, как научно-образовательный, который бы позволял приобретать во время каникул дополнительные знания и навыки. Предлагаю создать такой новый туристический продукт, который станет синергией развития туризма и науки», — предложила Ирина Яровая.

«Например, у нас на Камчатке есть институт вулканологии, институт геологоразведки, институт океанографии, есть заповедник, то есть мы имеем уникальное сочетание. Сейчас готовятся новые национальные проекты, они должны иметь прикладное значение. А тут мы соединим запрос на научный потенциал и на путешествия», — считает вице-спикер ГД.

По мнению Ирины Яровой, понятие «научно-образовательного туризма» необходимо закрепить законодательно. «Предлагаю институционально закрепить понятие «научно-образовательный туризм», чтобы сразу появились унифицированные требования и к инвесторам, которые будут реализовывать проекты в данном направлении, и к органам исполнительной власти», - добавила Ирина Яровая.

Генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов поддержал инициативу Ирины Яровой и заявил о готовности к совместной проработке данных предложений с целью их реализации.

Напомним, ранее Ирина Яровая предложила законодательно закрепить понятие «семейный туризм» и «сформировать единые унифицированные требования к инвесторам в обязательном порядке предусматривать те условия, которые обеспечивают именно семейный отдых».