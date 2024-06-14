Вред пива для организма — рассказывают врачи наркологи

Пиво – один из самых популярных алкогольных напитков, который содержит небольшую дозу алкоголя. В основном, этот напиток употребляют мужчины, потому что пиво способно быстро расслабить организм после трудового дня, а также утолить жажду в жаркий день.

Часто люди ошибочно полагают, что если они употребляют напиток, содержащий малый процент алкоголя, то вреда и последствий для организма не будет. Однако не стоит забывать, что алкоголь есть алкоголь. Происходит формирование той же зависимости, что и при употреблении крепких спиртных напитков, а внутренние органы страдают ничуть не меньше.

«Если пить пиво ежедневно, то конечно, никакой пользы это не принесет. Наоборот, можно нанести непоправимый вред своему организму. Разовьется зависимость, в результате которой человек становится неспособным к самостоятельному успокоению, а для того, чтобы расслабиться, ему снова необходимо будет выпить пиво. В результате такой зависимости развивается пивной алкоголизм, который считается еще более опасным, чем зависимость от крепких спиртных напитков», — рассказали специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Вред пива для женщин:

- ухудшение состояния кожи, волос и ногтей;

- проблемы с репродуктивной функций. Бесплодие развивается вследствие переизбытка эстрогенов. Подобная гормональная избыточность приводит к нерегулярным менструациям, непроходимости труб;

- патологии внутренних органов;

- развитие ожирения;

- появление мужских признаков: на груди может появиться волосяной покров, грубеет голос, растет «пивной» живот.

Вред пива для мужчин:

- развитие импотенции, бесплодие;

- развитие женских признаков: расширение бедер, увеличение молочных желез и др.;

- развитие ожирения.