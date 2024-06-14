Выделены деньги на улучшение материальной базы полигона «Радыгино» на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и командующий Тихоокеанским флотом России Виктор Лиина провели двустороннюю встречу, в ходе которой обсудили различные вопросы, в том числе связанные с поддержкой членов семей участников специальной военной операции и усилением материально-технической базы полигона «Радыгино».

Как подчеркнул глава региона, ТОФ активно содействует в работе по поддержке военнослужащих и членов семей участников специальной военной операции.

«Хочу поблагодарить вас за работу с семьями участников спецоперации. Недавно я встречался с Анной Евгеньевной Цивилевой, председателем государственного фонда «Защитники Отечества». Договорились, что будет выделена квота на отдых камчатских ребят в детских лагерях других федеральных округов. По моему поручению все заместители председателя правительства и министры Камчатского края, когда бывают в командировках в других городах, посещают наших бойцов в военных госпиталях. Сегодня также предлагаю обсудить вопрос, связанный с взаимодействием по усилению материально-технической составляющей полигона “Радыгино”. Мы заручились поддержкой Юрия Петровича Трутнева, выделены целевые средства на то, чтобы создать дополнительные возможности на полигоне, потому что он активно используется силовыми структурами. Рад сотрудничеству с командованием Тихоокеанского флота. За последний год нам удалось выстроить хорошие и конструктивные отношения. Уверен, что они будут только укрепляться», — сказал Владимир Солодов.

Виктор Лиина в свою очередь также поблагодарил главу региона за продуктивное взаимодействие.

«Благодарю, что за этот год, не было ни одного нерешённого вопроса, который касался бы вашей юрисдикции. Ежемесячно мы встречаемся с членами семей 40-й бригады. Активно здесь работает и Женсовет, и другие волонтёрские организации. Поэтому я за Камчатку, и за нашу 40-й гвардейскую бригаду абсолютно спокоен», — сказал Виктор Лиина.

В пресс-службе правительства Камчатского края напомнили, что за время проведения специальной военной операции приняты различные меры поддержки бойцов и членов их семей. На федеральном уровне это кредитные каникулы, сохранение рабочих мест за мобилизованными, отсрочки по уплате налогов и ряд других. На региональном же уровне по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова реализуются около 30 различных мер поддержки — от бесплатного горячего питания в школах и путёвок в оздоровительные лагеря для детей участников спецоперации до единовременных выплат.