Единая программа воспитательной работы в детских лагерях должна быть универсальной и долгосрочной — Ирина Яровая

Необходимо в кратчайшие сроки разработать единую программу воспитательной работы в детских лагерях с календарными планами работы с детьми и описанием конкретных мероприятий по дням с учетом смен и возрастных групп детей, заявила Ирина Яровая.



«Это должна быть конкретная наполненная реальными мероприятиями и содержанием ежедневная программа - план работы», — уточнила вице-спикер ГД. Соответствующее письмо направлено зампредом ГД в адрес министра просвещения Сергея Кравцова.



Ирина Яровая сообщила, что анализ подготовленной примерной программы воспитания показывает, что она «содержит лишь табличную форму календарного плана без описания конкретных мероприятий для вожатых и воспитателей, которые должны проводиться с детьми».



«Количество вожатых, их постоянная сменяемость, возраст – все это указывает на важность и необходимость долгосрочной программы и универсального воспитательного материала, который может быть использован одинаково качественно. Уверена, это расширит возможность привлечения студентов к деятельности вожатых, при этом качество работы с детьми будет оставаться одинаково высоким», — сказала Ирина Яровая.



«Календарные планы должны содержать максимально подробное и полное описание мероприятий для работы с детьми, порядок их реализации в опоре на исторические, нравственные и патриотические смыслы, учитывать праздничные и памятные даты», — уверена автор закона о качественном и безопасном отдыхе детей.



По словам Ирины Яровой программы обязательно должны предусматривать родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и художественной литературы в соотнесении с российскими духовно-нравственными ценностями, показ отечественных фильмов о Великой Отечественной войне и подвигах российских воинов, других фильмов патриотической направленности, а также игровые и конкурсные форматы работы с детьми с опорой на отечественные традиции и ценности.



«Единство образовательного пространства, заявленное как общая стратегия, предполагает безусловное использование именно такого подхода к организации работы с детьми в период летней оздоровительной кампании», — подчеркнула парламентарий.



Ирина Яровая также добавила, что считает «неприемлемым разработку таких важных программ в формате аутсорсинга».