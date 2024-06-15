Подростковый алкоголизм: причины и профилактика. Рассказывают и советуют врачи-наркологи

От хронического алкоголизма страдают сотни тысяч людей по всему миру. Эта привычка опасна в любом возрасте, но особенно негативно она отражается на здоровье детей, причем это касается не только физиологического состояния, но и психики. Развитие зависимости у ребенка формируется намного быстрее, чем у взрослого. Для этого достаточно выпивать 1-2 раза в неделю.



«Спровоцировать развитие детского алкоголизма могут разные факторы. В основном это происходит из-за отсутствия внимания со стороны родителей. Если у ребенка нет никаких хобби, то он может начать выпивать от скуки или для того, чтобы привлечь к себе внимание. Также, дети могут таким способом копировать взрослых, с которыми они проживают», - рассказали специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.



Также, к причинам детского алкоголизма относят:

- дурная компания;

- желание самоутвердится;

- генетическая предрасположенность к употреблению алкоголя;

- проживание в неблагополучной семье;

- наличие у ребенка свободных денег;

- дурной пример взрослых.



Поскольку детский алкоголизм приводит к необратимым нарушениям здоровья и очень сложно поддается лечению, особенно важна профилактика заболевания. В первую очередь родителями необходимо установить доверительные отношения с ребенком, быть внимательным к нему. Не надо настаивать, чтобы ребенок выслушивал и принимал ваши представления о чем-либо. Важно знать, чем именно занят ваш ребенок. Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстрируйте вашу заинтересованность в том, что он вам рассказывает.



Организуйте ребенку увлекательный досуг, помогите ему выбрать хобби. Для ребенка важно иметь интересы, которые будут самым действенным средством защиты от табака, алкоголя и наркотиков. Покажите на своем примере, что жизнь прекрасна и без спиртных напитков!