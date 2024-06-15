Врачи-наркологи предостерегают от употребления суррогатного алкоголя

Крепость алкогольного напитка измеряются концентрацией в нем этилового спирта.



«Любой алкоголь измеряется концентрацией этилового спирта, а этиловый спирт есть как в пиве, так и в крепких алкогольных напитках, таких как виски или водка. Поэтому здесь стоит учитывать не объем, а именно концентрацию этилового спирта», — рассказал главврач Камчатского наркодиспансера Дмитрий Кургак.



Тем, кто не может отказаться в праздники от алкоголя, специалист советует избегать дешевого спиртного.



«Дешевый алкогольный напиток – это тот напиток, который качественно не очищается. Естественно, токсических веществ, сивушных масел и прочего в этом алкоголе много. Эти вещества в разы усиливают вредное воздействие алкоголя на здоровье человека», — пояснил доктор Кургак.



Помощь при алкогольной зависимости оказывают в Камчатском краевом наркологическом диспансере. Телефон 44-44-24.



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