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  4. Губернатор Камчатского края поздравил медработников с профессиональным праздником

Губернатор Камчатского края поздравил медработников с профессиональным праздником

10:05
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Губернатор Камчатского края поздравил медработников с профессиональным праздником

Уважаемые медицинские работники Камчатского края!

От всех жителей полуострова хочу поблагодарить за ваш труд. Вы все относитесь к той профессии, которая требует от вас полной, стопроцентной отдачи. Вы работаете без выходных, в любое время суток, приходя на помощь. В свою очередь граждане доверяют вам самое главное — наше здоровье, нашу жизнь и с благодарностью принимаем вашу помощь.

Хочу сказать, что мы проводим большую работу для того, чтобы вам было комфортно работать. Мы все ждём завершения строительства нашего ключевого объекта — Камчатской краевой больницы. Идёт активное обновление материально-технической составляющей наших учреждений здравоохранения.

Самое главное, что профессия медика становится всё более популярна, востребована у молодёжи, растёт количество студентов, которые обучаются по программе целевого набора. Хочется пожелать, чтобы у вас в семьях всегда царил мир и покой, счастья и крепкого здоровья

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