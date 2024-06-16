«Бычье сердце» и другие последствия чрезмерного употребления пива — врачи предупреждают

В период активных отпусков многие связывают понятие «отдых» с возможностью чаще, чем обычно, употреблять горячительные напитки. И делать это ежедневно, «по чуть-чуть», а то и вовсе пускаться во все тяжкие — под тем предлогом, что «организму надо расслабиться». Самое разрушительное и вредное последствие неумеренного потребления пива — больное сердце, баварское «пивное» или «бычье» сердце.

Оно выражается в расширении полостей сердца, утолщении его стенок, некрозах в сердечной мышце и др. Признано, что эти изменения связаны с наличием в пиве кобальта, применяемого в качестве стабилизатора пивной пены. Содержание в пиве этого токсического элемента в сердечной мышце у тех, кто употребляет пиво превышает допустимую норму в 10 раз. Кобальт, содержащийся в пиве вызывает воспалительные процессы в пищеводе и желудке.

«Бычье сердце» — распространенное явление среди любителей пива. Чрезмерное поглощение пива приводит к увеличению объема сердца и повышению частоты его и сокращений. «Бычье сердце» влечет за собой хроническую гипертонию и различные аритмии.

Замечено, что пивоголики очень редко обращаются к психиатрам и наркологам. Чаще они приходят в больницы с жалобами на сердце, печень, желудок. Врачи, обследуя пациента, устанавливают главную причину всех несчастий — чрезмерное употребление пива.