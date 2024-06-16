О влиянии алкоголя на психику рассказывают медики

Можно выделить признаки психических нарушений: нарушение координационной системы (шаткая походка, либо совсем без движения), снижение концентрации внимания, резкие изменения в психоэмоциональном состоянии, изменение восприятия событий, нарушается способность логически мыслить, смена настроения, не разборчивость речи.



«Самый первый признак изменения психики, это поиск поводов, чтобы выпить. Если человек предвкушает распитие спиртного, от этих мыслей у него повышается настроение, улучшается активность, это уже «звоночек» нарушения психического здоровья», — рассказали специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.



Человек, имеющий алкогольную зависимость, может находиться в состоянии эйфории только в момент употребления спиртных напитков. В целом, люди с алкогольной зависимостью практически не бывают в позитивном настроении, они часто раздражительны и агрессивны. Кроме того, у злоупотребляющих алкоголем появляются такие качества, как лживость, хитрость, изворотливость, поскольку они вынуждены скрывать от родных и друзей факты употребления алкогольных напитков или прятать «заначки» дома.При длительном употреблении алкоголя нервные клетки отмирают, мозг уменьшается и структуры его повреждаются. В самую первую очередь страдает интеллектуальная сфера, а потом уже все остальные, вплоть до полной деградации.



Самое сложное для близких людей — убедить зависимого в том, что проблема существует. Этим и отличается психика людей, страдающих алкогольной зависимостью.В некоторых случаях вылечиться от зависимости помогает сила воли, но нередко требуется и вмешательство психотерапевта и нарколога.