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  4. Родственникам погибших героев Камчатки вручили памятные знаки «Семье погибшего защитника Отечества»

Родственникам погибших героев Камчатки вручили памятные знаки «Семье погибшего защитника Отечества»

11:45
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Родственникам погибших героев Камчатки вручили памятные знаки «Семье погибшего защитника Отечества»

Памятный знак «Семье погибшего защитника Отечества» от Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» вручали в селе Мильково Камчатского края.

«В филиале Фонда Защитники Отечества были вручены медали семьям погибших бойцов, работа по награждению будет обязательно продолжена. Ветераны боевого братства давно начали подготовку для изготовления данных медалей и вот первая партия прибыла на Камчатку. После мероприятия на местном кладбище почтили память павших воинов – флаги ВСРФ и Российской Федерации установили общими усилиями ветеранов СВО и сотрудниц фонда», — рассказали организаторы.

Знак вручается семье бойца, геройски погибшего при исполнении воинского долга. Решение о вручении Знака принимается Председателем Организации по ходатайству Президиума Центрального Совета или Совета регионального отделения Организации.

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Филиал фонда «Защитники Отечества» находится в Петропавловске-Камчатском по адресу: ул. Топоркова, д. 6/1. Получить необходимую информацию жители полуострова могут по номерам телефонов фонда 8 (4152) 20-15-56 и +7-914-020-54-18. 

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