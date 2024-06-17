Временно исполняющий обязанности министра спорта назначен на Камчатке

В Камчатском крае сменился руководитель министерства спорта. Временно исполняющим обязанности министра назначен Александр Бондаренко, который ранее занимал должность генерального директора краевого государственного автономного учреждения «Центр управления спортивными объектами». С новым главой спортивного ведомства встретился губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Вам удалось отработать все претензионные работы по ФОКу “Водник”. Данная должность является ключевой для решения тех задач, которые обозначены в стратегии развития Камчатского края. Для меня спорт — это не просто одна из составляющих социальной сферы, здорового образа жизни, а это важное позиционирование Камчатки среди других регионов страны. Сегодня перед нами стоит задача по массовому вовлечению жителей региона в занятия физической культурой и спортом. Считаю, что ваш опыт позволит реализовать намеченные планы совместно с командой правительства Камчатского края. Рассчитываю, что мы сможем достижения, которые были достигнуты за последние годы в спорте, укрепить и продолжить устойчивое развитие», — сказал Владимир Солодов.

Александр Бондаренко, обращаясь к главе субъекта, подчеркнул, что приложит все усилия для реализации поставленных задач в области физической культуры и спорта.

«Команда правительства — это новый менеджмент в России. Это команда новой формации. Для меня — это большая ответственность и в то же время хорошая возможность показать свои знания и умения на благо камчатского спорта», — сказал Александр Бондаренко.

Бондаренко Александр Владимирович родился в Петропавловске-Камчатском в 1982 году. Имеет высшее образование по профилю «Государственное и муниципальное управление». С 2020 года является президентом региональной общественной организации «Федерация спортивной борьбы Камчатского края», — сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.