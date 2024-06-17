Статистика употребления алкоголя в мире — медики рассказывают

Ежегодно Всемирная Организация здравоохранения собирает и анализирует информацию от алкогольной зависимости жителей на основе количества спиртного, выпиваемого в различных государствах мира. Так, по статистике за 2023 год, страны с самым высоким показателем употребления алкогольных напитков признаны Молдавия и Литва.

Так, взрослые молдаване выпивают в среднем 15,2 литра чистого спирта в год, а литовцы — около 15 литров. Замыкает тройку лидеров Чехия с 14,4 литрами.

Россия заняла 13-е место — между Бельгией и Австрией.

Самыми трезвыми оказались жители арабских стран, где употребление алкоголя строго ограничено.

Внедрение ограничительных мер по употреблению и распространению спиртных напитков показывает, что увеличивается число проданных спиртосодержащих товаров в тех государствах, где беспрепятственно можно ввозить или вывозить спиртные напитки через границу. ВОЗ отмечает, что ведется скупка напитков для дальнейшего распространения там, где действует ограничение на их употребление.