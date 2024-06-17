Автопробег в годовщину «Союза ветеранов боевых действий» провели на Камчатке

Автопробег в годовщину организации «Союз ветеранов боевых действий» провели в минувшую субботу. Он стартовал от «Парка Победы» в Петропавловске, затем участники проехали по старой дороге к «медведям» — «Здесь начинается Россия», в городе Елизово. Здесь участники передали землякам на фронт, записав видеообращение со словами поддержки – бойцам пожелали удачи, здоровья и скорейшего возвращения домой.

«Этот автопробег еще раз подчеркивает тот факт, что мы едины. Организации, которые реализуют подобные идеи – это небольшой, но крепкий кирпичик в фундамент единства нашего государства. Огромное вам спасибо, низкий поклон за то, что вы делаете для наших бойцов, для ветеранов и их родных. За то, что вы воспитываете подрастающее поколение, ведь воспитание – это основа нашей родины. Вся Россия, вся Камчатка молится за своих защитников и ждет их скорейшего возвращения», — сказал Андрей Лиманов, председатель Городской Думы.

Мероприятие в поддержку бойцов продолжилось концертом в честь годовщины РОО «СОЮЗ ВБД» в досуговом центре «Юность». Сотрудников организации поздравили с праздником и наградили почетными грамотами.