Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Автопробег в годовщину «Союза ветеранов боевых действий» провели на Камчатке

Автопробег в годовщину «Союза ветеранов боевых действий» провели на Камчатке

14:25
24
Автопробег в годовщину «Союза ветеранов боевых действий» провели на Камчатке

Автопробег в годовщину организации «Союз ветеранов боевых действий» провели в минувшую субботу. Он стартовал от «Парка Победы» в Петропавловске, затем участники проехали по старой дороге к «медведям» — «Здесь начинается Россия», в городе Елизово. Здесь участники передали землякам на фронт, записав видеообращение со словами поддержки – бойцам пожелали удачи, здоровья и скорейшего возвращения домой.

«Этот автопробег еще раз подчеркивает тот факт, что мы едины. Организации, которые реализуют подобные идеи – это небольшой, но крепкий кирпичик в фундамент единства нашего государства. Огромное вам спасибо, низкий поклон за то, что вы делаете для наших бойцов, для ветеранов и их родных. За то, что вы воспитываете подрастающее поколение, ведь воспитание – это основа нашей родины. Вся Россия, вся Камчатка молится за своих защитников и ждет их скорейшего возвращения», — сказал Андрей Лиманов, председатель Городской Думы.

Мероприятие в поддержку бойцов продолжилось концертом в честь годовщины РОО «СОЮЗ ВБД» в досуговом центре «Юность». Сотрудников организации поздравили с праздником и наградили почетными грамотами.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Автопробег «Спасибо деду за Победу» прошел 9 мая на Камчатке
Ветераны СВО пришли к детям на урок патриотического воспитания на Камчатке
Трудовые мигранты на Камчатке: только «пыльная» работа
Ирина Яровая добилась пересмотра невыполнимых условий инвестквотирования для рыбаков Камчатки
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.