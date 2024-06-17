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Ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают родители более 1500 детей в Камчатском крае

17:05
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Ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают родители более 1500 детей в Камчатском крае

В Камчатском крае ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают родители 1535 детей. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания. В 2024 году он составляет 29 398 рублей, а размер прожиточного минимума на душу населения 27 602 рубля. Выплата назначается семьям, среднедушевой доход на каждого члена семьи в которых не превышает двух региональных прожиточных минимумов на душу населения в месяц. При этом никаких дополнительных требований к трудовой занятости или имуществу родителей нет.

«Ежемесячная выплата из материнского капитала предоставляется на каждого ребенка до 3 лет сроком на 12 месяцев. Если в семье несколько детей этого возраста, то родители могут оформить выплату на каждого ребенка», — говорится в сообщении.

Подать заявление на получение ежемесячной выплаты можно: на портале госуслуг; в клиентской службе Отделения Социального фонда России по Камчатскому краю; в МФЦ.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться по номеру единого контакт-центра: 8 800 100 00 01.

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