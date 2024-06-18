Женский алкоголизм – симптомы и последствия. Медики предупреждают

Женский алкоголизм – это патологическая зависимость женщин от алкоголя. Из-за физических, психических и эндокринных особенностей организма развитие и течение алкоголизма у женщин определенным образом отличается от аналогичной зависимости у мужчин. Женский алкоголизм развивается в короткие сроки, сопровождается стремительной психической деградацией и быстрым разрушением внутренних органов.

Симптомы женского алкоголизма:

- Ежедневная или периодическая потребность в снятии стресса с помощью алкоголя. Чем чаще женщина выпивает, тем быстрее развивается толерантность к малым дозам алкоголя. Это приводит к повышению дозы спиртного.

- Попытки женщины скрыть свое пристрастие к алкоголю.

- Отсутствие критического мышления к своему поведению в период опьянения.

- Оправдания и попытки найти приемлемую причину употребления спиртного.

Существует ряд особенностей женского алкоголизма. При первых признаках женского алкоголизма следует немедленно начать лечение и оказать психологическую поддержку. Очень редко женщина признается себе в алкогольной зависимости.

«Вне зависимости от пола, злоупотребление спиртными напитками наносит огромный вред здоровью. От алкоголя страдают: сердечно-сосудистая и центральная нервная системы, органы дыхания, желудочно-кишечного тракта, печень и почки», — рассказали специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Помимо этого, алкогольная зависимость разрушает семейную жизнь и отношения с близкими людьми, крайне негативно влияет на репродуктивное здоровье женщины.

Последствия женского алкоголизма — это проблемы со здоровьем, с работой и учёбой, со взаимоотношениями с другими людьми. Алкоголь никогда не приводит ни к чему хорошему, и очень важно заметить формирование зависимости ещё на начальных стадиях.