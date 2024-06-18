Чем опасен малоподвижный образ жизни и как с этим бороться — советы медиков

Низкая физическая активность увеличивает риск развития:

Ишемической болезни сердца на 30%;

Сахарного диабета 2 типа на 27%;

Рака толстой кишки и рака молочной железа на 21-25%.



Низкая физическая активность, также как курение, лишний вес, повышенный уровень холестерина в крови и повышенное артериальное давление, является отдельным фактором риска развития заболеваний.



Для нормального самочувствия медики рекомендуют минимум 150-300 минут умеренной физической активности или 75-150 минут интенсивных упражнений в течение недели.



Чтобы получить дополнительные преимущества для здоровья, специалисты советуют увеличить время умеренной физической активности свыше 300 минут в неделю.



Продолжительность интенсивной физической нагрузки следует увеличить до и более 150 минут в неделю. Физической нагрузкой считается продолжительная ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание в бассейне, а также все виды занятий в фитнесс - залах, спортивные игры или выполнение комплексов упражнений дома.