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Чем опасен малоподвижный образ жизни и как с этим бороться — советы медиков

14:20
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Чем опасен малоподвижный образ жизни и как с этим бороться — советы медиков

Низкая физическая активность увеличивает риск развития:

Ишемической болезни сердца на 30%;
Сахарного диабета 2 типа на 27%;
Рака толстой кишки и рака молочной железа на 21-25%.

Низкая физическая активность, также как курение, лишний вес, повышенный уровень холестерина в крови и повышенное артериальное давление, является отдельным фактором риска развития заболеваний.

Для нормального самочувствия медики рекомендуют минимум 150-300 минут умеренной физической активности или 75-150 минут интенсивных упражнений в течение недели.

Чтобы получить дополнительные преимущества для здоровья, специалисты советуют увеличить время умеренной физической активности свыше 300 минут в неделю.

Продолжительность интенсивной физической нагрузки следует увеличить до и более 150 минут в неделю. Физической нагрузкой считается продолжительная ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание в бассейне, а также все виды занятий в фитнесс - залах, спортивные игры или выполнение комплексов упражнений дома.

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