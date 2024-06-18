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Выплату на частичное погашение ипотечного кредита могут получить многодетные семьи на Камчатке

16:05
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Выплату на частичное погашение ипотечного кредита могут получить многодетные семьи на Камчатке

В скором времени у жителей региона будет возможность получить выплату в размере одного миллиона рублей на погашение действующего ипотечного кредита, если третий и последующий ребёнок в семье родились с 1 января 2024.

«Сегодня эта выплата составляет 450 тысяч рублей и с каждым годом становится всё более популярной среди камчатских семей. Всего с 2019 года государственную поддержку получили 813 семей. Уверен, что новые меры по поддержке семей подкрепят положительную тенденцию рождаемости на Камчатке и планомерно мы реализуем главную национальную задачу — увеличение численности населения Российской Федерации», — сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своих социальных сетях.

Чтобы получить выплату - ипотечный договор должен быть заключен до 1 июля 2026 года. Средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше, оставшиеся средства направляются на погашение процентов.

«В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ряд регионов Дальнего Востока в этом году вступают в пилотный проект по финансированию компенсации стоимости ипотеки и расходов на неё в размере до одного миллиона рублей. Такой проект был запущен в Приморском крае в 2023 году и был признан успешным. В связи с этим, с 2024 года ряд регионов Дальнего Востока также присоединились к проекту. Регионы отбирались по принципу суммарного коэффициента рождаемости третьих детей. В ряде регионов Дальнего Востока этот коэффициент немного ниже, чем среднероссийский. Чтобы заинтересовать и мотивировать семей родить третьего и последующих детей – такая мера поддержки в Камчатском крае вводится с первого июля. Конечно, такая поддержка многодетных семей по улучшению их жилищных условий позволит ещё больше улучшить показатели рождаемости», — сказала заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении 2024 года в России Года семьи. Такое решение призвано популяризировать государственную политику в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

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