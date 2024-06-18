Как физкультура влияет на людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых и с болезнью

Взрослым людям с ограниченными возможностями рекомендуется по возможности (в разной степени умеренности) заниматься физкультурой до 300 минут в неделю. Продолжительность интенсивной нагрузки для таких людей рекомендуется до 150 минут в неделю.

роме того, медики советуют минимум два раза в неделю выполнять упражнения, направленные на развитие мышечной силы всех основных групп мышц, так как это приносит дополнительную пользу здоровью.

Физическая нагрузка в пожилом возрасте должна быть регулярной и осуществляться по возможности 3 раза в неделю. Врачи советуют заниматься разной многокомпонентной физической активностью, при этом упор делать на упражнения на равновесие и силовые тренировки умеренной интенсивности. Такие комплексы повышают функциональные возможности, концентрацию и сохраняют координацию движений.

Лежачим больным врачи советуют по возможности сокращать время, проводимое в положении сидя или лежа, заменяя лежание и сидение любой деятельностью – так уменьшается вредное действие гиподинамии на организм.

«Все люди должны стремиться превысить рекомендуемые уровни средней и высокой физической нагрузки. Нужно всеми способами избегать малоподвижного образа жизни и быть физически активным даже оставаясь в положении сидя или лежа. Например, выполнять упражнения для верхней части тела, в том числе применяемые в инвалидных колясках – эти разработки и комплексы можно найти в открытых источниках либо проконсультироваться с врачом - реабилитологом», — отметили в Камчатском Центре общественного здоровья.