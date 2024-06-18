Иногородним студентам предоставят общежитие в Петропавловске

Новое временное общежитие Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга откроется в Петропавловске уже 1 сентября. Об этом сообщила журналистам исполняющая обязанности ректора этого вуза Ольга Ребковец.

«В университете долгие годы нет собственного общежития. В этом году городские власти предоставили нам помещение. Сейчас там делаем временное общежитие, куда иногородние наши студенты смогут заселится уже с 1 сентября. Будет 35 мест. В будущем это количество увеличим, если будет потребность, - рассказала исполняющая обязанности ректора КамГУ. - Это важно для привлечения иногородних студентов и ребят из отдалённых районов края, которые тоже часто не рассматривают Камчатку как место получения образования только потому, что в Петропавловске-Камчатском им негде жить».

Приоритет на места в общежитии будет предоставлен льготным категориям граждан, в том числе ребятам с новых территорий в составе России.

«Помимо того, что у ребят с ДНР и ЛНР есть льготы на поступление, установленные законодательством России, КамГУ готов компенсировать им проезд на Камчатку после зачисления в вуз», - дополнила Ольга Ребковец.

Новое общежитие КамГУ расположено на улице Владивостокской, 29. Ранее там находился пункт временного размещения для беженцев, прибывших с территории Украины, Луганской и Донецкой народных республик. «Там будет общежитие коридорного типа с комендантом. Идёт обустройство кухонной зоны, комнат для занятий и бытовых нужд. Будет размещение по три человека в комнате, магистрантов - по двое», - объяснила глава вуза.